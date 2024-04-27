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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Кан
Сент-Этьен - Кан: обзор матча 27 апреля 2024
Сент-Этьен
27.04.2024, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 35 тур
1 : 0
Завершен
Кан
5'
Э. Муэффек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Кан
90'
+2
Красная карточка
B. Traoré
Замена
Ф. Тардье
️️️️
Э. Муэффек
79'
Замена
M. Bentayg
️️️️
И. Кардона
79'
Замена
Б. Бушуари
️️️️
И. Ваджи
79'
76'
Желтая карточка
V. Henry
70'
Желтая карточка
B. Brahimi
68'
Замена
B. Brahimi
️️️️
А. Салама
67'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
М. Отре
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
М. Кафаро
53'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
И. Масон
53'
44'
Желтая карточка
А. Абди
ГОЛ! 1:0!
Э. Муэффек
Пас отдал
И. Кардона
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К)
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
25
Кантен Добен
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Ларсоннер
97
Масон
21
Батубинсика
50
Наде
27
Петро
6
Монконду
17
Муэффек
7
Шамбос
20
Кафаро
7
Кардона
25
Ваджи
3-3-4
1
Мандре
29
Томас
77
2
Абди
23
Отре
20
61
19
Салама
19
Менди
4
27
Гомис
7
Кардона
3
3
7
Кардона
97
Масон
8
Аппиа
8
Аппиа
97
Масон
17
Муэффек
5
Тардье
5
Тардье
17
Муэффек
25
Ваджи
8
Бушуари
8
Бушуари
25
Ваджи
20
Кафаро
11
Мбюкю
11
Мбюкю
20
Кафаро
23
Отре
8
8
23
Отре
19
Салама
10
10
19
Салама
Остались в запасе
Сент-Этьен
Кан
42
Этьен Грин
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
25
Кантен Добен
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
25
Кантен Добен
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Сент-Этьен - Кан
1
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
3
8
Офсайды
0
1
Количество передач
225
174
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Rainville, France
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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