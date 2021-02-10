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Расписание матчей
Франция. Кубок
Кан - ПСЖ
Кан - ПСЖ: обзор матча 10 февраля 2021
Кан
10.02.2021, среда, 23:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
ПСЖ
49'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кан - ПСЖ
90'
Замена
Маркиньос
️️️️
А. Флоренци
78'
Замена
Х. Симонс
️️️️
Ю. Дракслер
78'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Л. Паредес
Замена
C. Sery
️️️️
Y. Bammou
70'
Замена
А. Менди
️️️️
A. Badara Traore
61'
Замена
Y. Court
️️️️
Н. Джоаккини
61'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
С. Яго
61'
60'
Желтая карточка
Л. Паредес
60'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Неймар
Желтая карточка
А. Бека-Бека
55'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Кен
Пас отдал
Неймар
Желтая карточка
С. Яго
40'
31'
Желтая карточка
П. Сарабия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
20
Стив Яго
ЦЗ
28
Уго Вандермерш
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
2
Aloys Fouda
ЦФ
5
Anthony Weber
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
10
Jessy Pi
ЦФ
9
Aliou Badara Traore
ЦФ
1
Sullivan Péan
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
27
Зейдан Инусса
ЛВ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
15
Loup Hervieu
ЦФ
3
Adama Mbengue
ЦФ
16
Jason Ngouabi Lougagui
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Хави Симонс
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
2-2-5
20
Яго
28
Вандермерш
6
Бека-Бека
8
Лепенан
19
1
9
10
16
Джоаккини
4-2-3-1
15
Серхио Рико
24
Флоренци
6
Керер
22
Диалло
5
Баккер
2
Перейра
5
Паредес
7
Сарабия
7
Дракслер
10
Неймар
9
Кен
20
Яго
39
39
20
Яго
16
Джоаккини
6
6
16
Джоаккини
19
11
11
19
9
19
Менди
19
Менди
9
7
Дракслер
7
Симонс
7
Симонс
7
Дракслер
24
Флоренци
5
Маркиньос
5
Маркиньос
24
Флоренци
5
Паредес
5
Гуйе
5
Гуйе
5
Паредес
10
Неймар
10
Мбаппе
10
Мбаппе
10
Неймар
Остались в запасе
Кан
ПСЖ
27
Зейдан Инусса
ЛВ
15
Loup Hervieu
ЦФ
3
Adama Mbengue
ЦФ
16
Jason Ngouabi Lougagui
ЦФ
16
Яннис Клементия
ВР
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
30
Александре Летеллье
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
27
Зейдан Инусса
ЛВ
15
Loup Hervieu
ЦФ
3
Adama Mbengue
ЦФ
16
Jason Ngouabi Lougagui
ЦФ
16
Яннис Клементия
ВР
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Кан - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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