Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ювентус - Зальцбург
Ювентус - Зальцбург: обзор матча 04 ноября 2010
Ювентус
04.11.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
0 : 0
Завершен
Зальцбург
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Зальцбург
Замена
Н. Джианнетти
️️️️
С. Пепе
Замена
Т. Аугустинуссен
️️️️
Д. Мендес
Замена
Алан
️️️️
Р. Валлнер
Желтая карточка
Я. Яншер
Замена
К. Ляйтгеб
️️️️
Н. Покривац
Травма
Амаури
Замена
М. Бюхель
️️️️
М. Красич
Травма
М. Красич
Желтая карточка
К. Маркизио
Замена
М. Ливьеро
️️️️
М. Джиандонато
Желтая карточка
И. Секагья
13'
Желтая карточка
Н. Покривац
Желтая карточка
М. Сиссоко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
3
Симоне Пепе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Зальцбург
25
Герхард Треммель
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЛЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
23
Ибрахим Секагья
(К)
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ПЗ
89
Якоб Яншер
ЛП
15
Франц Шимер
ОП
6
Давид Мендес
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
7
Роман Валлнер
ЦФ
Ювентус
22
Марко Костантино
ВР
39
Винченцо Камильери
ПЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
46
Маттео Ливьеро
ЦП
38
Альберто Либертацци
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
11
Алан
ЦФ
43
Хоакин Богоссян
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
3
Пепе
6
Легротталье
19
Бонуччи
16
Мотта
10
Маркизио
22
Сиссоко
5
Джиандонато
17
Красич
11
Амаури
10
Дель Пьеро
4-1-4-1
25
Треммель
27
Швеглер
5
Афолаби
23
Секагья
13
Хинтереггер
15
Шимер
33
Сарате
6
Мендес
27
Покривац
89
Яншер
7
Валлнер
17
Красич
10
Бюхель
10
Бюхель
17
Красич
5
Джиандонато
46
Ливьеро
46
Ливьеро
5
Джиандонато
3
Пепе
10
Джианнетти
10
Джианнетти
3
Пепе
6
Мендес
9
Аугустинуссен
9
Аугустинуссен
6
Мендес
27
Покривац
24
Ляйтгеб
24
Ляйтгеб
27
Покривац
7
Валлнер
11
Алан
11
Алан
7
Валлнер
Остались в запасе
Ювентус
Зальцбург
0
Филиппо Бониперти
ЦП
38
Альберто Либертацци
ЦФ
22
Марко Костантино
ВР
39
Винченцо Камильери
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
33
Александр Вальке
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Хоакин Богоссян
ЦФ
Остались в запасе
0
Филиппо Бониперти
ЦП
38
Альберто Либертацци
ЦФ
22
Марко Костантино
ВР
39
Винченцо Камильери
ПЗ
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Хоакин Богоссян
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Ювентус - Зальцбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Помощники судьи:
Йоаким Флинк
Даниэль Вернмарк (Оба - Швеция)
Стадион:
Стадио Олимпико
Посещаемость:
15000 из 27994 зрителей (53%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:45 (прямая)
Новости команд
Все
Ювентус
Зальцбург
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+