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Мельбурн Виктори - Ювентус
Мельбурн Виктори - Ювентус: обзор матча 23 июля 2016
Мельбурн Виктори
23.07.2016, суббота, 12:00
Международный кубок чемпионов
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мельбурн Виктори - Ювентус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
- : -
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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Ювентус
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2019.04.05 10:08
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