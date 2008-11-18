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Расписание матчей
Англия. Кубок
Стокпорт Каунти - Йовил
Стокпорт Каунти - Йовил: обзор матча 18 ноября 2008
Стокпорт Каунти
18.11.2008, вторник, 00:00
Англия. Кубок
5 : 0
Завершен
Йовил
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Стокпорт Каунти - Йовил
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0
0
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0
0
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
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2 : 1
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Стокпорт Каунти
1 : 0
17.10.2026
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14.11.2026
Борэм Вуд
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0 : 6
10.10.2026
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Англия. Национальная лига, 12 тур
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Бостон Юнайтед
Информация о матче
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Стокпорт Каунти
Йовил
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Умер 32-летний капитан «Йовил Таун» Коллинз
2021.04.01 20:37
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Кубок Англии. «МЮ» вышел в 1/8 финала после разгрома «Йовила», «Шеффилд Уэнсдэй» прошел «Рединг»
2018.01.27 00:48
Санчес ассистировал за «МЮ» спустя час после дебюта
2018.01.27 00:24
5
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
2016.05.19 09:09
11
Умер 32-летний капитан «Йовил Таун» Коллинз
2021.04.01 20:37
Кубок Англии. «МЮ» вышел в 1/8 финала после разгрома «Йовила», «Шеффилд Уэнсдэй» прошел «Рединг»
2018.01.27 00:48
Санчес ассистировал за «МЮ» спустя час после дебюта
2018.01.27 00:24
5
Фанаты «Йовила» – в адрес Моуринью: «Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы»
2018.01.27 00:10
7
Через час Санчес дебютирует за «Манчестер Юнайтед»
2018.01.26 21:55
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