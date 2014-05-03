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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Йовил - Мидлсбро
Йовил - Мидлсбро: обзор матча 03 мая 2014
Йовил
03.05.2014, суббота, 15:15
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 4
Завершен
Мидлсбро
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Статистика матча Йовил - Мидлсбро
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Матчи команд
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3 : 0
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1 : 5
23.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
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17.10.2026
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