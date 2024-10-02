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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Йокогама Маринос - Ульсан Хендэ
Йокогама Маринос - Ульсан Хендэ: обзор матча 02 октября 2024
Йокогама Маринос
02.10.2024, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 2 тур
4 : 0
Завершен
Ульсан Хендэ
4'
K. Watanabe
44'
Т. Нисимура
83'
A. Lopes
90+2'
K. Mizunuma
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йокогама Маринос - Ульсан Хендэ
ГОЛ! 4:0!
K. Mizunuma
Пас отдал
K. Inoue
90'
+2
Замена
A. Uenaka
️️️️
A. Lopes
90'
Замена
K. Mizunuma
️️️️
Ян
90'
ГОЛ! 3:0!
A. Lopes
Пас отдал
Ян
83'
77'
Замена
K. Lee
️️️️
S. Ko
Замена
J. Amano
️️️️
Т. Нисимура
72'
Замена
R. Koike
️️️️
K. Matsubara
67'
Замена
K. Inoue
️️️️
Ã.
67'
61'
Замена
M. Kim
️️️️
Г. Арабидзе
61'
Замена
M. Lee
️️️️
S. Shim
56'
Замена
C. Lee
️️️️
M. Kim
Желтая карточка
T. Kamijima
51'
46'
Замена
M. Ju
️️️️
A. Esaka
ГОЛ! 2:0!
Т. Нисимура
Пас отдал
Ян
44'
22'
Желтая карточка
M. Kim
Желтая карточка
K. Matsubara
16'
15'
Желтая карточка
S. Ho Hwang
ГОЛ! 1:0!
K. Watanabe
Пас отдал
Ã.
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йокогама Маринос
21
Hiroki Ilkura
ВР
27
Ken Matsubara
(К)
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
5
Takumi Kamijima
ЦЗ
39
Taiki Watanabe
ЦЗ
20
Kota Watanabe
ЦП
28
Riku Yamane
ЦП
18
Ян
ПВ
17
Ãlber
ЦФ
9
Anderson Lopes
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
7
Seung-beom Ko
ЦП
10
Min-woo Kim
(К)
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
8
A. Esaka
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Йокогама Маринос
41
Riku Terakado
ВР
1
William Popp
ВР
26
Ren Kato
ЦЗ
25
Ryuta Koike
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
8
Kota Mizunuma
ЦП
8
Kenta Inoue
ЦП
8
Коджо Азиангбе
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
40
Jun Amano
ЦФ
46
Hiroto Asada
ЦФ
14
Asahi Uenaka
ЦФ
Ульсан Хендэ
37
Moon Hyun-Ho
ВР
1
Su-huk Jo
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
13
Min-jun Kim
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
4-2-1-3
21
27
5
39
41
20
28
18
Ян
20
Нисимура
9
17
3-1-2-2-2
21
Хен У
20
5
77
5
Ву-Ен
7
10
9
Арабидзе
73
Юн Ил-Лок
99
Кариелло
8
27
25
25
27
18
Ян
8
8
18
Ян
17
8
8
17
20
Нисимура
40
40
20
Нисимура
9
14
14
9
77
16
16
77
9
Арабидзе
13
13
9
Арабидзе
7
24
24
7
10
72
72
10
8
10
10
8
Остались в запасе
Йокогама Маринос
Ульсан Хендэ
41
Riku Terakado
ВР
1
William Popp
ВР
26
Ren Kato
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
8
Коджо Азиангбе
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
46
Hiroto Asada
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
37
Moon Hyun-Ho
ВР
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
6
Дарьян Боянич
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
41
Riku Terakado
ВР
1
William Popp
ВР
26
Ren Kato
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
8
Коджо Азиангбе
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
46
Hiroto Asada
ЦФ
Остались в запасе
37
Moon Hyun-Ho
ВР
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
6
Дарьян Боянич
ЦП
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Йокогама Маринос - Ульсан Хендэ
2
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
3
Нарушения
22
13
Офсайды
0
3
Количество передач
369
452
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
07.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Халед Аль-Хоаиш
Стадион:
Nissan Stadium, Yokohama
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