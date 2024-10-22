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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шаньдун Тайшань - Йокогама Маринос
Шаньдун Тайшань - Йокогама Маринос: обзор матча 22 октября 2024
Шаньдун Тайшань
22.10.2024, вторник, 15:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 3 тур
2 : 2
Завершен
Йокогама Маринос
43'
Кризан
90+2'
Z. Zheng
54'
A. Lopes
87'
Ян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шаньдун Тайшань - Йокогама Маринос
ГОЛ! 2:2!
Z. Zheng
90'
+2
90'
+2
Замена
K. Mizunuma
️️️️
Ян
87'
ГОЛ! 1:2!
Ян
83'
Желтая карточка
J. Amano
Замена
K. Shi
️️️️
Z. Gao
79'
77'
Замена
K. Watanabe
️️️️
R. Koike
67'
Замена
J. Amano
️️️️
A. Uenaka
67'
Замена
R. Miyaichi
️️️️
K. Inoue
Желтая карточка
Б. Лю
65'
Замена
X. Peng
️️️️
L. Liao
63'
Замена
Б. Лю
️️️️
X. Wu
63'
54'
ГОЛ! 1:1!
A. Lopes
Пас отдал
E.
ГОЛ! 1:0!
Кризан
Пас отдал
Z.
43'
Желтая карточка
Я. Лю
37'
23'
Желтая карточка
R. Koike
Желтая карточка
Кризан
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
(К)
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
20
Marcel
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
17
Xinghan Wu
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
23
Lisheng Liao
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
19
Zeca
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Йокогама Маринос
21
Hiroki Ilkura
ВР
25
Ryuta Koike
(К)
ЦЗ
4
Eduardo
ЦЗ
5
Takumi Kamijima
ЦЗ
26
Ren Kato
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
28
Riku Yamane
ЦП
8
Kenta Inoue
ЦП
18
Ян
ПВ
14
Asahi Uenaka
ЦФ
9
Anderson Lopes
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Шаньдун Тайшань
26
Shibo Liu
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
33
Биньбинь Лю
ЛВ
29
Пу Чен
ЛВ
13
Zhang Chi
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
Йокогама Маринос
41
Riku Terakado
ВР
31
Fuma Shirasaka
ВР
27
Ken Matsubara
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
49
Jasutein Homma
ЦЗ
8
Kota Mizunuma
ЦП
20
Kota Watanabe
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
40
Jun Amano
ЦФ
23
Ryo Miyaichi
ЦФ
42
Kohei Mochizuki
ЦФ
4-4-2
14
Ванг
11
Лю
20
5
33
17
23
10
Казаишвили
22
9
Кризан
19
3-2-2-1-2
21
5
26
50
25
4
28
8
18
Ян
9
14
33
5
5
33
23
25
25
23
17
33
Лю
33
Лю
17
18
Ян
8
8
18
Ян
25
20
20
25
14
40
40
14
8
23
23
8
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Йокогама Маринос
26
Shibo Liu
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
41
Riku Terakado
ВР
31
Fuma Shirasaka
ВР
27
Ken Matsubara
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
49
Jasutein Homma
ЦЗ
35
Keigo Sakakibara
ЦП
42
Kohei Mochizuki
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Остались в запасе
26
Shibo Liu
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
Остались в запасе
41
Riku Terakado
ВР
31
Fuma Shirasaka
ВР
27
Ken Matsubara
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
49
Jasutein Homma
ЦЗ
35
Keigo Sakakibara
ЦП
42
Kohei Mochizuki
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Йокогама Маринос
3
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
13
Нарушения
9
9
Офсайды
1
3
Количество передач
312
500
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Ухань Три Таунс
3 : 5
24.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 28 тур
Шаньдун Тайшань
5 : 0
17.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 27 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 1
11.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 26 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 1
05.09.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
07.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Информация о матче
Главный судья:
Омар Мохамед Аль-Али
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
Новости команд
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