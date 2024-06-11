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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Йемен - Непал
Йемен - Непал: обзор матча 11 июня 2024
Йемен
11.06.2024, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа H, 6 тур
2 : 2
Завершен
Непал
9'
N. Al-Gahwashi (П)
90+1'
M. Al Dahi
22'
S. Bista
66'
J. K. Gillespye
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йемен - Непал
90'
+4
Замена
M. Lama
️️️️
S. Bista
ГОЛ! 2:2!
M. Al Dahi
Пас отдал
A. Al Matari
90'
+1
Замена
M. Al Dahi
️️️️
O. Al Dahi
69'
66'
ГОЛ! 1:2!
J. K. Gillespye
Пас отдал
S. Bista
Замена
A. Majeed Sabara
️️️️
N. Al-Gahwashi
64'
54'
Желтая карточка
L. Limbu
22'
ГОЛ! 1:1!
S. Bista
ГОЛ с пенальти! 1:0!
N. Al-Gahwashi
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йемен
6
Rami Al-Wasmani
ЦЗ
7
Nasser Al-Gahwashi
ЦЗ
3
Harwan Alzubaidi
ЦЗ
15
Osama Anbar
ЦП
11
Abdulwasea Al Matari
ЦП
8
Anis Al-Maari
ЦП
9
Omar Al Dahi
ЦП
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
Непал
16
Kiran Chemjong
ВР
6
Chhiring Lama
ЦЗ
2
Sanish Shrestha
ЦЗ
3
Bishal Basnet
ЦЗ
44
Ananta Tamang
ЦЗ
21
Manish Dangi
ЦП
10
Laken Limbu
ЦП
32
Rohit Chand
ЦП
17
Bharat Khawas
ЦФ
9
Sanjeeb Bista
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
Йемен
22
Ali Abbas
ВР
23
Abdullah Al-Sadi
ВР
12
Abdul Majeed Sabara
ЦП
14
Mohammed Al-Tiri
ЦП
17
Ahmed Maher
ЦФ
Непал
1
Bishal Sunar
ВР
1
Abishek Baral
ВР
5
Saubhagya Rai
ЦЗ
15
Ajay Chaudhary
ЦЗ
12
Anjan Rai
ЦЗ
13
Abhishek Limbu
ЦЗ
12
Sumit Shrestha
ЦЗ
23
Mani Lama
ЦП
19
Ayush Ghalan
ЦП
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
3-4
6
7
3
15
8
9
11
4-3-2
16
2
3
44
6
21
10
32
9
17
7
12
12
7
9
23
23
9
Остались в запасе
Йемен
Непал
22
Ali Abbas
ВР
23
Abdullah Al-Sadi
ВР
14
Mohammed Al-Tiri
ЦП
17
Ahmed Maher
ЦФ
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
1
Bishal Sunar
ВР
1
Abishek Baral
ВР
5
Saubhagya Rai
ЦЗ
15
Ajay Chaudhary
ЦЗ
12
Anjan Rai
ЦЗ
13
Abhishek Limbu
ЦЗ
12
Sumit Shrestha
ЦЗ
19
Ayush Ghalan
ЦП
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
Остались в запасе
22
Ali Abbas
ВР
23
Abdullah Al-Sadi
ВР
14
Mohammed Al-Tiri
ЦП
17
Ahmed Maher
ЦФ
Остались в запасе
1
Bishal Sunar
ВР
1
Abishek Baral
ВР
5
Saubhagya Rai
ЦЗ
15
Ajay Chaudhary
ЦЗ
12
Anjan Rai
ЦЗ
13
Abhishek Limbu
ЦЗ
12
Sumit Shrestha
ЦЗ
19
Ayush Ghalan
ЦП
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
Главный тренер
Нуреддин Улд Али
Главный тренер
Ари Хадка
Статистика матча Йемен - Непал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Йемен
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Кубок арабских наций, Финал
Коморские острова
5 : 4
26.11.2025
Йемен
Непал
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Непал
0 : 1
31.03.2026
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Бангладеш
2 : 2
13.11.2025
Непал
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Непал
0 : 1
14.10.2025
Вьетнам
Информация о матче
Стадион:
Prince Mohamed Bin Fahd Stadium, Dammam
Посещаемость:
905
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