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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Ягеллония
Сталь - Ягеллония: обзор матча 07 февраля 2025
Сталь
07.02.2025, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 20 тур
2 : 1
Завершен
Ягеллония
22'
R. Dadok
29'
P. Wlazło (П)
14'
А. Пулулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Ягеллония
Желтая карточка
P. Wlazło
90'
Желтая карточка
K. Getinger
89'
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
И. Шкурин
86'
84'
Замена
О. Петушевски
️️️️
M. Villar Miki
76'
Замена
Н. Войтушек
️️️️
Л. Флеч
75'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
63'
Замена
Т. Романчук
️️️️
К. Хансен
63'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Х. Имас
63'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
J. Kubicki
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
R. Dadok
59'
55'
Желтая карточка
Д. Стойинович
ГОЛ с пенальти! 2:1!
P. Wlazło
29'
ГОЛ! 1:1!
R. Dadok
Пас отдал
И. Шкурин
22'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Пулулу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
96
Robert Dadok
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
18
Piotr Wlazło
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
18
Леон Флеч
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
(К)
АП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
73
Natan Niedźwiedź
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
6
Тарас Романчук
ОП
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
2-5-3
39
96
3
Эсселинк
44
23
8
Ханнола
66
Яунземс
18
22
10
17
Шкурин
4-1-1-3-1
50
Абрамович
61
Сачек
3
Стойинович
72
Скшипчак
8
Моутинью
18
Флеч
14
9
Пулулу
11
Имас
99
Хансен
23
17
Шкурин
25
25
17
Шкурин
96
11
11
96
99
Хансен
6
Романчук
6
Романчук
99
Хансен
18
Флеч
15
Войтушек
15
Войтушек
18
Флеч
11
Имас
21
Чурлинов
21
Чурлинов
11
Имас
23
77
Петушевски
77
Петушевски
23
14
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
14
Остались в запасе
Сталь
Ягеллония
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
19
Dawid Tkacz
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
73
Natan Niedźwiedź
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
1
Макс Стриек
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
19
Dawid Tkacz
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
73
Natan Niedźwiedź
ЦП
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Сталь - Ягеллония
2
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
18
Количество передач
449
366
Сейвы
2
0
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
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