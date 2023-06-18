Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Нидерланды - Италия
Нидерланды - Италия: обзор матча 18 июня 2023
Нидерланды
18.06.2023, воскресенье, 16:00
Лига наций, Матч за 3-е место
2 : 3
Завершен
Италия
68'
С. Бергвейн
90'
Д. Вейналдум
6'
Ф. Димарко
20'
Д. Фраттези
73'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Италия
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Желтая карточка
В. Вегхорст
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Н. Барелла
ГОЛ! 2:3!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Д. Верман
90'
85'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
М. Ретеги
85'
Замена
Н. Барелла
️️️️
М. Верратти
Замена
Д. Верман
️️️️
М. Виффер
76'
74'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Ф. Димарко
73'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Д. Фраттези
ГОЛ! 1:2!
С. Бергвейн
68'
63'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Д. Распадори
63'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
В. Гнонто
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
Х. Симонс
63'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Н. Ланг
46'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Л. Гертрейда
46'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Д. Мален
46'
34'
Желтая карточка
Ф. Димарко
20'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фраттези
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Димарко
Пас отдал
Д. Распадори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
12
Матс Виффер
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
9
Матео Ретеги
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
23
Андриес Нопперт
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
20
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Джоуи Верман
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Италия
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
8
Жоржиньо
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Николо Дзаньоло
АП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
3-4-2-1
13
Бейлов
4
ван Дейк
5
Аке
2
Гертрейда
12
Виффер
21
де Йонг
17
Ланг
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Симонс
18
Мален
4-3-1-2
1
Доннарумма
15
Ачерби
6
Буонджорно
25
Толой
11
Димарко
6
Верратти
16
Кристанте
16
Фраттези
0
Гнонто
10
Распадори
9
Ретеги
7
Симонс
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
7
Симонс
2
Гертрейда
8
Вейналдум
8
Вейналдум
2
Гертрейда
12
Виффер
8
Верман
8
Верман
12
Виффер
18
Мален
25
Бергвейн
25
Бергвейн
18
Мален
17
Ланг
9
Вегхорст
9
Вегхорст
17
Ланг
10
Распадори
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Распадори
11
Димарко
4
Спинаццола
4
Спинаццола
11
Димарко
6
Верратти
18
Барелла
18
Барелла
6
Верратти
9
Ретеги
10
Пеллегрини
10
Пеллегрини
9
Ретеги
0
Гнонто
18
Дзаньоло
18
Дзаньоло
0
Гнонто
Остались в запасе
Нидерланды
Италия
23
Марк Флеккен
ВР
23
Андриес Нопперт
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
Главный тренер
Рональд Куман
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Жоржиньо
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
23
Марк Флеккен
ВР
23
Андриес Нопперт
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
Остались в запасе
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Жоржиньо
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Нидерланды - Италия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
Новости команд
Все
Нидерланды
Италия
Гвардиола испытал стыд из-за отказа от сборной Италии
25 ноября
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Гвардиола испытал стыд из-за отказа от сборной Италии
25 ноября
1
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+