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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Португалия (мол) - Италия (мол)
Португалия (мол) - Италия (мол): обзор матча 31 мая 2021
Португалия (мол)
31.05.2021, понедельник, 22:00
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
5 : 3
Завершен
Италия (мол)
6'
Д. Мота
31'
Д. Мота
109'
Жота
119'
Ф. Консейсау
45'
Т. Побега
60'
Д. Скамакка
89'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Португалия (мол) - Италия (мол)
Желтая карточка
Ф. Консейсау
120'
ГОЛ! 4:3!
Ф. Консейсау
119'
114'
Желтая карточка
П. Кутроне
ГОЛ! 3:3!
Жота
Пас отдал
Р. Бару
109'
Замена
Р. Леау
️️️️
Д. Мота
94'
91'
Вторая желтая
М. Ловато
91'
Замена
С. Риччи
️️️️
Д. Скамакка
89'
ГОЛ! 2:3!
П. Кутроне
Пас отдал
Р. Соттиль
Замена
Р. Бару
️️️️
Д. Браганца
86'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Ф. Виейра
86'
85'
Желтая карточка
М. Ловато
81'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Н. Ровелла
81'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
М. Сала
75'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Т. Побега
75'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Р. Белланова
Замена
Жота
️️️️
Ж. Фернандеш
74'
62'
Желтая карточка
М. Сала
60'
ГОЛ! 2:2!
Д. Скамакка
Пас отдал
Д. Фраттези
57'
Желтая карточка
Т. Побега
45'
ГОЛ! 2:1!
Т. Побега
Пас отдал
Д. Фраттези
ГОЛ! 2:0!
Д. Мота
Пас отдал
Д. Браганца
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мота
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия (мол)
1
Диогу Кошта
ВР
4
Диогу Кейруш
ЦЗ
5
Диогу Лейте
ЦЗ
0
Даниэль Браганца
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
0
Жедсон Фернандеш
ЦП
23
Витинья
ЦП
0
Фабиу Виейра
ПП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Руй Жорже
Италия (мол)
12
Марко Карнесекки
ВР
0
Марко Сала
ЛЗ
19
Лука Раньери
ЛЗ
0
Маттео Ловато
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
0
Энрико Дель Прато
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
0
Томмазо Побега
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Кармине Нунциата
Португалия (мол)
0
Луиш Максимиану
ВР
0
Жоау Виржиния
ВР
2
Абду Конте
ЦЗ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
0
Жота
ЛВ
0
Флорентину
ОП
0
Ромарио Бару
ЦП
16
Филипе Соареш
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
0
Педру Перейра
ПВ
0
Тиагу Томаш
ЦФ
Италия (мол)
0
Алессандро Плиццари
ВР
0
Микеле Черофолини
ВР
0
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
0
Лоренцо Пирола
ЦЗ
0
Габриэле Цаппа
ПЗ
0
Риккардо Соттиль
ЛВ
4
Самуэле Риччи
ЦП
0
Юссеф Мале
ЦП
0
Джулио Маджоре
ЦП
0
P. Beruatto
ЦФ
0
Патрик Кутроне
ЦФ
0
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-2-3-2
1
Кошта
4
Кейруш
5
Лейте
0
Браганца
2
Далот
0
Тавареш
0
Фернандеш
23
Витинья
0
Виейра
9
Мота
9
Рамуш
3-3-2-2
12
Карнесекки
2
Белланова
0
Сала
0
Ловато
0
Дель Прато
6
Ровелла
19
Раньери
16
Фраттези
0
Побега
20
Скамакка
10
Распадори
9
Мота
7
Леау
7
Леау
9
Мота
0
Виейра
14
Консейсау
14
Консейсау
0
Виейра
0
Браганца
0
Бару
0
Бару
0
Браганца
0
Фернандеш
0
Жота
0
Жота
0
Фернандеш
20
Скамакка
4
Риччи
4
Риччи
20
Скамакка
2
Белланова
0
Цаппа
0
Цаппа
2
Белланова
0
Побега
0
Маджоре
0
Маджоре
0
Побега
0
Сала
0
Соттиль
0
Соттиль
0
Сала
6
Ровелла
0
Кутроне
0
Кутроне
6
Ровелла
Остались в запасе
Португалия (мол)
Италия (мол)
0
Педру Перейра
ПВ
0
Тиагу Томаш
ЦФ
0
Луиш Максимиану
ВР
0
Жоау Виржиния
ВР
2
Абду Конте
ЦЗ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Флорентину
ОП
16
Филипе Соареш
АП
Главный тренер
Руй Жорже
0
P. Beruatto
ЦФ
0
Юссеф Мале
ЦП
0
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
0
Алессандро Плиццари
ВР
0
Микеле Черофолини
ВР
0
Лоренцо Пирола
ЦЗ
0
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кармине Нунциата
Остались в запасе
0
Педру Перейра
ПВ
0
Тиагу Томаш
ЦФ
0
Луиш Максимиану
ВР
0
Жоау Виржиния
ВР
2
Абду Конте
ЦЗ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Флорентину
ОП
16
Филипе Соареш
АП
Остались в запасе
0
P. Beruatto
ЦФ
0
Юссеф Мале
ЦП
0
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
0
Алессандро Плиццари
ВР
0
Микеле Черофолини
ВР
0
Лоренцо Пирола
ЦЗ
0
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Руй Жорже
Главный тренер
Кармине Нунциата
Статистика матча Португалия (мол) - Италия (мол)
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Португалия (мол)
0 : 1
21.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Грузия (мол)
0 : 4
17.06.2025
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Португалия (мол)
5 : 0
14.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Англия (мол)
4 : 2
24.03.2025
Португалия (мол)
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Словакия (мол)
0 : 1
14.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Италия (мол)
1 : 0
11.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Италия (мол)
1 : 1
24.03.2025
Дания (мол)
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