Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Карабюкспор
Истанбул Башакшехир - Карабюкспор: обзор матча 29 января 2018
Истанбул Башакшехир
29.01.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
5 : 0
Завершен
Карабюкспор
20'
Г. Инлер
31'
Э. Вишча
38'
Э. Вишча
43'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Карабюкспор
ГОЛ! 4:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Э. Вишча
43'
ГОЛ! 3:0!
Э. Вишча
Пас отдал
Э. Белезоглу
38'
ГОЛ! 2:0!
Э. Вишча
Пас отдал
Ж. Кайсара
31'
ГОЛ! 1:0!
Г. Инлер
Пас отдал
Э. Вишча
20'
Начало матча
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Карабюкспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Карабюкспор
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
«Карабюкспор» задолжал Селезневу зарплату за полгода
2018.03.26 08:30
Экс-нападающий «Кубани» Селезнев сменил клуб в чемпионате Турции
2018.01.05 17:13
2
Агент: «Селезнев ушел из «Карабюкспора» ради большей мотивации»
2017.12.22 09:52
Селезнев: «Я не понимаю, как турки меня не понимают»
2017.10.03 06:18
4
Селезнев может оказаться в «Галатасарае»
2017.08.15 22:10
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+