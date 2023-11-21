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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия - Новая Зеландия
Ирландия - Новая Зеландия: обзор матча 21 ноября 2023
Ирландия
21.11.2023, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Новая Зеландия
28'
А. Айда
59'
М. Гарбетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ирландия - Новая Зеландия
90'
Замена
Т. Биндон
️️️️
Т. Пэйн
82'
Замена
К. Льюис
️️️️
М. Гарбетт
Замена
Э. Моран
️️️️
М. Джонстон
78'
77'
Замена
Э. Джаст
️️️️
К. Маккоуэтт
Замена
А. Брауне
️️️️
М. Доэрти
73'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. МакКлин
67'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
А. Айда
66'
60'
Замена
M. Mata
️️️️
К. Вуд
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Гарбетт
Замена
Д. Каллен
️️️️
Д. Найт
54'
Замена
М. Траверс
️️️️
К. Келлехер
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Айда
Пас отдал
М. Сайкс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Шейн Даффи
(К)
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
19
Майкл Джонстон
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
10
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
75
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
4
Майкл Боксолл
ЦЗ
6
Джо Белл
ОП
10
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Марко Стаменич
ЦП
10
Сарпит Сингх
ЦП
2
Тим Пэйн
ЦП
20
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
9
Крис Вуд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Ирландия
23
Марк Траверс
ВР
16
Гэвин Базуну
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Джош Каллен
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
11
Энди Моран
АП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Эван Фергюсон
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Новая Зеландия
22
Майкл Вауд
ВР
1
Алекс Полсен
ВР
13
Dalton Wilkins
ЦЗ
5
Финн Сурман
ЦЗ
4
Тайлер Биндон
ЦЗ
25
Джо Чампнесс
ЛВ
23
Клейтон Льюис
ЦП
11
Элайджа Джаст
ПВ
26
Томми Смит
ЦФ
0
Alex Greive
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
21
Max Mata
ЦФ
3-5-1-1
1
Келлехер
4
Даффи
12
Омобамиделе
2
Доэрти
8
Найт
13
Сайкс
19
Джонстон
11
МакКлин
6
Моламби
10
МакГрат
10
Айда
3-1-4-2
1
Крокомб
75
Пиджнакер
4
Боксолл
13
Кэкачей
6
Белл
8
Стаменич
10
Сингх
2
Пэйн
10
Гарбетт
9
Вуд
20
Маккоуэтт
1
Келлехер
23
Траверс
23
Траверс
1
Келлехер
11
МакКлин
18
Мэннинг
18
Мэннинг
11
МакКлин
8
Найт
6
Каллен
6
Каллен
8
Найт
2
Доэрти
18
Брауне
18
Брауне
2
Доэрти
19
Джонстон
11
Моран
11
Моран
19
Джонстон
10
Айда
9
Фергюсон
9
Фергюсон
10
Айда
2
Пэйн
4
Биндон
4
Биндон
2
Пэйн
10
Гарбетт
23
Льюис
23
Льюис
10
Гарбетт
20
Маккоуэтт
11
Джаст
11
Джаст
20
Маккоуэтт
9
Вуд
21
21
9
Вуд
Остались в запасе
Ирландия
Новая Зеландия
16
Гэвин Базуну
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
22
Майкл Вауд
ВР
1
Алекс Полсен
ВР
13
Dalton Wilkins
ЦЗ
5
Финн Сурман
ЦЗ
25
Джо Чампнесс
ЛВ
26
Томми Смит
ЦФ
0
Alex Greive
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Остались в запасе
16
Гэвин Базуну
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Остались в запасе
22
Майкл Вауд
ВР
1
Алекс Полсен
ВР
13
Dalton Wilkins
ЦЗ
5
Финн Сурман
ЦЗ
25
Джо Чампнесс
ЛВ
26
Томми Смит
ЦФ
0
Alex Greive
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Данни Хэй
Статистика матча Ирландия - Новая Зеландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
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