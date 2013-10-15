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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Казахстан
Ирландия - Казахстан: обзор матча 15 октября 2013
Ирландия
15.10.2013, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
3 : 1
Завершен
Казахстан
17'
Р. Кин (П)
26'
Д. О'Ши
77'
Д. Шомко (АГ)
13'
Д. Шомко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Казахстан
Замена
В. Хулахан
️️️️
Э. Стоукс
87'
84'
Замена
П. Шабалин
️️️️
А. Карпович
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Д. Шомко
77'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Э. Рид
75'
61'
Замена
И. Юрин
️️️️
А. Щеткин
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Д. Гибсон
37'
32'
Замена
А. Финонченко
️️️️
А. Кислицын
ГОЛ! 2:1!
Д. О'Ши
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Кин
17'
16'
Желтая карточка
А. Кислицын
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шомко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
5
Ричард Данн
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
0
Энди Рид
ЛП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Даррон Гибсон
ЦП
13
Кевин Дойл
ЦФ
15
Энтони Стоукс
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Ноэль Кинг
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
6
Андрей Карпович
ЛЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
3
Александр Кислицын
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
0
Валерий Коробкин
ЦП
15
Максат Байжанов
ЦП
10
Константин Энгель
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Ирландия
16
Стефен Хендерсон
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
0
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
0
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
21
Пол Грин
АП
9
Шейн Лонг
ЦФ
Казахстан
12
Александр Мокин
ВР
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
16
Павел Шабалин
ЦП
7
Игорь Юрин
ЦП
19
Анатолий Богданов
ЦП
11
Нурбол Жумаскалиев
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
16
Андрей Финонченко
ЦФ
4-3-3
1
Форд
5
Данн
20
Уилсон
4
О'Ши
2
Коулмен
0
Рид
18
Гибсон
8
МакКарти
10
Кин
15
Стоукс
13
Дойл
3-2-3-2
22
Сидельников
3
Гурман
3
Кислицын
0
Дмитренко
18
Шомко
6
Карпович
0
Коробкин
15
Байжанов
10
Энгель
20
Хижниченко
23
Щеткин
18
Гибсон
6
Уилэн
6
Уилэн
18
Гибсон
15
Стоукс
20
Хулахан
20
Хулахан
15
Стоукс
0
Рид
7
МакГиди
7
МакГиди
0
Рид
3
Кислицын
16
Финонченко
16
Финонченко
3
Кислицын
6
Карпович
16
Шабалин
16
Шабалин
6
Карпович
23
Щеткин
7
Юрин
7
Юрин
23
Щеткин
Остались в запасе
Ирландия
Казахстан
16
Стефен Хендерсон
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
0
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
0
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
21
Пол Грин
АП
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ноэль Кинг
19
Анатолий Богданов
ЦП
12
Александр Мокин
ВР
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
11
Нурбол Жумаскалиев
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
Остались в запасе
16
Стефен Хендерсон
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
0
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
0
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
21
Пол Грин
АП
9
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
19
Анатолий Богданов
ЦП
12
Александр Мокин
ВР
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
11
Нурбол Жумаскалиев
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
Главный тренер
Ноэль Кинг
Статистика матча Ирландия - Казахстан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Вадим Директоренко
(Рига)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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