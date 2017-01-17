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Расписание матчей
Англия. Кубок
Линкольн - Ипсвич Таун
Линкольн - Ипсвич Таун: обзор матча 17 января 2017
Линкольн
17.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Линкольн - Ипсвич Таун
75'
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Л. Бест
75'
Замена
А. Доззел
️️️️
Г. Уорд
64'
Желтая карточка
Д. Дуглас
Начало матча
Статистика матча Линкольн - Ипсвич Таун
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
- : -
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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