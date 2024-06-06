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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иордания - Таджикистан
Иордания - Таджикистан: обзор матча 06 июня 2024
Иордания
06.06.2024, четверг, 20:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа G, 5 тур
3 : 0
Завершен
Таджикистан
51'
А. Ольван
68'
Я. Аль-Наймат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иордания - Таджикистан
Замена
️️️️
А. Ольван
90'
+6
Замена
М. Абу Таха
️️️️
М. Аль-Тамари
89'
85'
Желтая карточка
В. Ханонов
81'
Замена
Ш. Самиев
️️️️
М. Сафаров
75'
Желтая карточка
Э. Панджшанбе
71'
Замена
️️️️
Ш. Мабатшоев
ГОЛ! 2:0!
Я. Аль-Наймат
Пас отдал
М. Аль-Марди
68'
ГОЛ! 1:0!
А. Ольван
Пас отдал
Я. Аль-Наймат
51'
Желтая карточка
Я. Аль-Араб
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
17
Салем Аль-Аджалин
ЛЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
19
Саад Аль Русан
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
6
Сиса
АП
25
Ареф Аль-Хадж
ЦФ
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Таджикистан
1
Рустам Ятимов
ВР
19
Ахтам Назаров
ЛЗ
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
6
Вахдат Ханонов
ЦЗ
5
Манучехр Сафаров
ПЗ
13
Амадони Камолов
ЛВ
8
Амирбек Джурабоев
ОП
17
Эхсон Панджшанбе
ЦП
7
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
9
Рустам Соиров
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Иордания
12
Abdullah Al-Zoubi
ВР
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
4
Бара Мареи
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
23
Эхсан Хаддад
ПЗ
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
14
Раджаеи Айед
ОП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
Таджикистан
16
Далер Баротов
ВР
23
Мухриддин Хасанов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
18
Алишер Шукуров
АП
22
Шахром Самиев
ЦФ
3-3-2-2
1
Абулайла
17
Аль-Аджалин
5
Аль-Араб
2
Абу Хашиш
19
Аль Русан
15
Сааде
8
Аль-Равабде
13
Аль-Марди
6
Сиса
9
Ольван
25
Аль-Хадж
4-1-1-2-2
1
Ятимов
5
Сафаров
2
Джурабоев
6
Ханонов
19
Назаров
8
Джурабоев
17
Панджшанбе
7
Умарбаев
13
Камолов
9
Соиров
15
Мабатшоев
Аль-Тамари
20
Абу Таха
20
Абу Таха
Аль-Тамари
10
Аль-Тамари
10
Аль-Тамари
5
Сафаров
22
Самиев
22
Самиев
5
Сафаров
Остались в запасе
Иордания
Таджикистан
12
Abdullah Al-Zoubi
ВР
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
4
Бара Мареи
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
23
Эхсан Хаддад
ПЗ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
14
Раджаеи Айед
ОП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
16
Далер Баротов
ВР
23
Мухриддин Хасанов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
18
Алишер Шукуров
АП
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Остались в запасе
12
Abdullah Al-Zoubi
ВР
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
4
Бара Мареи
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
23
Эхсан Хаддад
ПЗ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
14
Раджаеи Айед
ОП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
Остались в запасе
16
Далер Баротов
ВР
23
Мухриддин Хасанов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
18
Алишер Шукуров
АП
Главный тренер
Хусин Аммута
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Статистика матча Иордания - Таджикистан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
3 : 1
05.06.2026
Индия
Информация о матче
Стадион:
Amman International Stadium, Amman
Посещаемость:
14795
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