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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Интернасьонал - Росарио Сентраль
Интернасьонал - Росарио Сентраль: обзор матча 24 июля 2024
Интернасьонал
24.07.2024, среда, 03:30
Копа Судамерикана, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Росарио Сентраль
49'
А. Патрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Росарио Сентраль
Желтая карточка
Л. Аларио
90'
+8
Желтая карточка
С. Рочет
90'
+7
Замена
Л. Аларио
️️️️
А. Патрик
89'
85'
Желтая карточка
Х. Кампас
ГОЛ! 1:0!
А. Патрик
49'
Замена
B. Gomes
️️️️
Ромуло
46'
Замена
А. Бернабеи
️️️️
Рене
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
8
Bruno Henrique
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Росарио Сентраль
5
Франко Ибарра
ОП
8
Хаминтон Кампас
АП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
9
Marco Rubén
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Матеус Диас
ОП
19
Йоран
ЦП
12
Fabricio
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
4-1-2-3
1
Рочет
6
Рене
25
Меркадо
30
Ренан
14
Бустос
23
Ромуло
21
Уэсли
10
Патрик
19
Борре
13
Валенсия
8
1-1-3
5
Ибарра
8
Кампас
9
22
Копетти
11
6
Рене
26
Бернабеи
26
Бернабеи
6
Рене
23
Ромуло
15
15
23
Ромуло
10
Патрик
27
Аларио
27
Аларио
10
Патрик
Остались в запасе
Интернасьонал
Росарио Сентраль
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Матеус Диас
ОП
19
Йоран
ЦП
12
Fabricio
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Аксель Вернер
ВР
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Остались в запасе
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Матеус Диас
ОП
19
Йоран
ЦП
12
Fabricio
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Статистика матча Интернасьонал - Росарио Сентраль
2
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
0
Нарушения
14
11
Офсайды
0
1
Количество передач
570
195
Сейвы
0
6
Точность передач %
85
61
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
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Интернасьонал
1 : 0
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Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
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Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Бейра-Рио
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