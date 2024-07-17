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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Росарио Сентраль - Интернасьонал
Росарио Сентраль - Интернасьонал: обзор матча 17 июля 2024
Росарио Сентраль
17.07.2024, среда, 03:30
Копа Судамерикана, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Интернасьонал
49'
Х. Кампас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Росарио Сентраль - Интернасьонал
90'
+5
Желтая карточка
И. Гомес
90'
+1
Замена
Лукка
️️️️
Л. Аларио
Желтая карточка
J. Gomez
76'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кампас
Пас отдал
Ф. Ибарра
49'
Замена
J. Gomez
️️️️
М. Ловера
46'
37'
Желтая карточка
Уэсли
Желтая карточка
Х. Кампас
32'
27'
Замена
И. Гомес
️️️️
Витао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росарио Сентраль
5
Франко Ибарра
ОП
8
Хаминтон Кампас
АП
22
Энцо Копетти
ЦФ
9
Marco Rubén
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
10
Алан Патрик
(К)
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
11
Jonatan Gomez
ЦФ
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Матеус Диас
ОП
19
Йоран
ЦП
12
Fabricio
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
1-1-3
5
Ибарра
8
Кампас
17
Ловера
9
22
Копетти
4-1-2-3
1
Рочет
14
Бустос
44
Витао
25
Меркадо
6
Рене
23
Ромуло
10
Патрик
21
Уэсли
15
8
27
Аларио
17
Ловера
11
11
17
Ловера
44
Витао
3
Гомес
3
Гомес
44
Витао
27
Аларио
99
Лукка
99
Лукка
27
Аларио
Остались в запасе
Росарио Сентраль
Интернасьонал
1
Аксель Вернер
ВР
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
6
Матеус Диас
ОП
19
Йоран
ЦП
12
Fabricio
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
6
Матеус Диас
ОП
19
Йоран
ЦП
12
Fabricio
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Росарио Сентраль - Интернасьонал
2
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
10
Количество передач
293
478
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Гарай
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
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