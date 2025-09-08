Введите ваш ник на сайте
Индонезия - Ливан: онлайн-трансляция 08 сентября 2025

Индонезия
08.09.2025, понедельник, 16:30
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Ливан
Матч
Статистика матча Индонезия - Ливан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Индонезия
Ливан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
0 : 0
10.06.2025
Ливан
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Япония
6 : 0
10.06.2025
Индонезия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
Индонезия
1 : 0
05.06.2025
Китай
Товарищеские матчи. Сборные,
Оман
1 : 0
28.05.2025
Ливан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Ливан
5 : 0
25.03.2025
Бруней
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Япония
6 : 0
10.06.2025
Индонезия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
Индонезия
1 : 0
05.06.2025
Китай
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 8 тур
Индонезия
1 : 0
25.03.2025
Бахрейн
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 7 тур
Австралия
5 : 1
20.03.2025
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
0 : 0
10.06.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные,
Оман
1 : 0
28.05.2025
Ливан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Ливан
5 : 0
25.03.2025
Бруней
Товарищеские матчи. Сборные,
Ливан
4 : 0
20.03.2025
Восточный Тимор
