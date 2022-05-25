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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Индия - Замбия
Индия - Замбия: онлайн-трансляция 25 мая 2022
Индия
25.05.2022, среда, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Отменен
Замбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Индия - Замбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
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