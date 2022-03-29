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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Исландия
Испания - Исландия: обзор матча 29 марта 2022
Испания
29.03.2022, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Исландия
37'
А. Мората
40'
А. Мората (П)
47'
Й. Пино
61'
П. Сарабия
73'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Испания - Исландия
Замена
Педри
️️️️
С. Аспиликуэта
81'
ГОЛ! 5:0!
П. Сарабия
Пас отдал
М. Алонсо
73'
Замена
Гави
️️️️
К. Солер
69'
68'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
67'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
Й. Бедварссон
ГОЛ! 4:0!
П. Сарабия
Пас отдал
М. Алонсо
61'
60'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
60'
Замена
Х. Гуннлаугссон
️️️️
А. Элис Трандарсон
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Ольмо
59'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Ж. Альба
58'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Мората
58'
ГОЛ! 3:0!
Й. Пино
Пас отдал
Ж. Альба
47'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Мората
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
У. Гильямон
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
15
Уго Гильямон
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Коке
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
11
Йереми Пино
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Исландия
1
Рунар Рунарссон
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
15
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
3
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
22
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Испания
1
Давид Райя
ВР
0
Арнау Тенас
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Педри
ЦП
9
Гави
ЦП
17
Пабло Сарабия
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Исландия
13
Патрик Гуннарссон
ВР
4
Атли Баркарсон
ЦЗ
23
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
17
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
6
Хескулдур Гуннлаугссон
ЦФ
13
Ингвар Йонссон
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Симон
18
Альба
14
Ляпорт
2
Аспиликуэта
15
Гильямон
5
Льоренте
8
Коке
8
Солер
10
Ольмо
11
Пино
7
Мората
4-4-2
1
Рунарссон
23
Магнуссон
15
Сампстед
15
Бьярнасон
3
Гретарссон
16
Тордарсон
8
Бьярнасон
3
Трандарсон
6
Хельгасон
22
Бедварссон
11
Торстейнссон
18
Альба
17
Алонсо
17
Алонсо
18
Альба
2
Аспиликуэта
20
Педри
20
Педри
2
Аспиликуэта
8
Солер
9
Гави
9
Гави
8
Солер
7
Мората
17
Сарабия
17
Сарабия
7
Мората
10
Ольмо
7
Торрес
7
Торрес
10
Ольмо
11
Торстейнссон
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
11
Торстейнссон
16
Тордарсон
21
Сигурдссон
21
Сигурдссон
16
Тордарсон
22
Бедварссон
17
Гудьонсен
17
Гудьонсен
22
Бедварссон
3
Трандарсон
6
Гуннлаугссон
6
Гуннлаугссон
3
Трандарсон
Остались в запасе
Испания
Исландия
1
Давид Райя
ВР
0
Арнау Тенас
ВР
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
13
Патрик Гуннарссон
ВР
4
Атли Баркарсон
ЦЗ
23
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
13
Ингвар Йонссон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
0
Арнау Тенас
ВР
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
Остались в запасе
13
Патрик Гуннарссон
ВР
4
Атли Баркарсон
ЦЗ
23
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
13
Ингвар Йонссон
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Арнар Видарссон
Статистика матча Испания - Исландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
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