Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Ибица Ислас Питиусас - Сабадель
Ибица Ислас Питиусас - Сабадель: обзор матча 16 декабря 2020
Ибица Ислас Питиусас
16.12.2020, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Сабадель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ибица Ислас Питиусас - Сабадель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ибица Ислас Питиусас
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Ибица Ислас Питиусас
1 : 4
05.01.2023
Бетис
Испания. Кубок, 2 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 0
21.12.2022
Эйбар
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
02.12.2021
Тенерифе
Сабадель
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Сабадель
0 : 0
09.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Нова Креу Альта
Новости команд
Все
Ибица Ислас Питиусас
Сабадель
Российский игрок оформил «1+1» в матче Кубка Испании
13:06
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Российский игрок оформил «1+1» в матче Кубка Испании
13:06
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+