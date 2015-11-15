Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Венгрия - Норвегия
Венгрия - Норвегия: обзор матча 15 ноября 2015
Венгрия
15.11.2015, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Норвегия
14'
Т. Пришкин
83'
М. Хенриксен (АГ)
87'
М. Хенриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Норвегия
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Хенриксен
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Хенриксен
83'
Желтая карточка
Д. Беде
81'
80'
Замена
Ж. Инге Бергет
️️️️
П. Скьельбред
Замена
К. Немет
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
75'
Желтая карточка
А. Надь
72'
65'
Желтая карточка
В. Форрен
Замена
Д. Беде
️️️️
Т. Пришкин
62'
46'
Замена
П. Хелланд
️️️️
М. Эдегор
46'
Замена
М. Педерсен
️️️️
М. Эльюнусси
Замена
А. Пинтер
️️️️
А. Элек
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пришкин
Пас отдал
Т. Кадар
14'
11'
Желтая карточка
С. Йохансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
8
Адам Надь
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Венгрия
22
Балаж Медьери
ВР
22
Адам Богдан
ВР
15
Предраг Босняк
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
13
Даниэль Беде
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
21
Алмейда Леандро
ЦП
9
Адам Салаи
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
0
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
2
Том Хогли
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
14
Валон Бериша
ЦП
19
Маркус Педерсен
ЦФ
11
Александер Содерлунд
ЦФ
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
4-3-1-2
1
Кирай
5
Фиола
4
Кадар
20
Гузмич
2
Ланг
7
Джуджак
6
Элек
8
Надь
15
Кляйнхайзлер
19
Пришкин
14
Ловренчич
4-4-2
1
Нюланд
14
Эльабделлауи
21
Форрен
19
Ховланд
16
Алеесами
15
Скьельбред
5
Теттей
8
Йохансен
19
Хенриксен
10
Эдегор
11
Эльюнусси
6
Элек
16
Пинтер
16
Пинтер
6
Элек
19
Пришкин
13
Беде
13
Беде
19
Пришкин
15
Кляйнхайзлер
11
Немет
11
Немет
15
Кляйнхайзлер
11
Эльюнусси
19
Педерсен
19
Педерсен
11
Эльюнусси
10
Эдегор
0
Хелланд
0
Хелланд
10
Эдегор
15
Скьельбред
19
Бергет
19
Бергет
15
Скьельбред
Остались в запасе
Венгрия
Норвегия
15
Предраг Босняк
ЦЗ
22
Балаж Медьери
ВР
22
Адам Богдан
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
18
Золтан Штибер
ЦП
21
Алмейда Леандро
ЦП
9
Адам Салаи
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
2
Том Хогли
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
14
Валон Бериша
ЦП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
15
Предраг Босняк
ЦЗ
22
Балаж Медьери
ВР
22
Адам Богдан
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
18
Золтан Штибер
ЦП
21
Алмейда Леандро
ЦП
9
Адам Салаи
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Остались в запасе
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
2
Том Хогли
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
14
Валон Бериша
ЦП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Венгрия - Норвегия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Групама Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Матч ТВ
Новости команд
Все
Венгрия
Норвегия
Все участники плей-офф Лиги наций
00:56
1
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
Вчера, 21:35
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Все участники плей-офф Лиги наций
00:56
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Норвегия – Уэльс: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+