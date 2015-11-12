Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Норвегия - Венгрия
Норвегия - Венгрия: обзор матча 12 ноября 2015
Норвегия
12.11.2015, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Венгрия
25'
Л. Кляйнхайзлер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Венгрия
90'
+1
Замена
Т. Пришкин
️️️️
А. Салаи
Замена
П. Хелланд
️️️️
П. Скьельбред
85'
75'
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
Б. Джуджак
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Ж. Инге Бергет
73'
71'
Замена
А. Надь
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
65'
Замена
М. Педерсен
️️️️
А. Содерлунд
61'
38'
Желтая карточка
Р. Гузмич
33'
Желтая карточка
Т. Кадар
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кляйнхайзлер
23'
Желтая карточка
З. Гера
Желтая карточка
А. Теттей
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Том Хогли
ЛЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
19
Жо Инге Бергет
ЛП
8
Стефан Йохансен
ОП
5
Александер Теттей
ОП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
19
Маркус Хенриксен
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
4
Тамаш Кадар
ЛЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ПЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
10
Золтан Гера
ОП
6
Акош Элек
ОП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
0
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
14
Валон Бериша
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
19
Маркус Педерсен
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
15
Предраг Босняк
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
13
Даниэль Беде
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
21
Алмейда Леандро
ЦП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
2
Хогли
21
Форрен
19
Ховланд
14
Эльабделлауи
8
Йохансен
5
Теттей
19
Бергет
15
Скьельбред
19
Хенриксен
11
Содерлунд
4-2-1-1-2
1
Кирай
5
Фиола
2
Ланг
20
Гузмич
4
Кадар
10
Гера
6
Элек
7
Джуджак
15
Кляйнхайзлер
11
Немет
9
Салаи
11
Содерлунд
19
Педерсен
19
Педерсен
11
Содерлунд
19
Бергет
11
Эльюнусси
11
Эльюнусси
19
Бергет
15
Скьельбред
0
Хелланд
0
Хелланд
15
Скьельбред
15
Кляйнхайзлер
8
Надь
8
Надь
15
Кляйнхайзлер
7
Джуджак
14
Ловренчич
14
Ловренчич
7
Джуджак
9
Салаи
19
Пришкин
19
Пришкин
9
Салаи
Остались в запасе
Норвегия
Венгрия
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
14
Валон Бериша
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
15
Предраг Босняк
ЦЗ
22
Адам Богдан
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
13
Даниэль Беде
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
21
Алмейда Леандро
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
14
Валон Бериша
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Остались в запасе
15
Предраг Босняк
ЦЗ
22
Адам Богдан
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
13
Даниэль Беде
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
21
Алмейда Леандро
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Норвегия - Венгрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники судьи:
Саймон Бек (Англия) Джейк Коллин (Англия)
Дополнительные помощники:
Крейг Поусон (Англия) Джонатан Мосс (Англия)
Резервный судья:
Саймон Беннетт (Англия)
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Норвегия
Венгрия
Все участники плей-офф Лиги наций
00:56
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
Вчера, 21:35
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
00:56
1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Норвегия – Уэльс: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+