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Лига Европы 2026/2027
Корвинул Хунедоара - Пакш
Корвинул Хунедоара - Пакш: обзор матча 18 июля 2024
Корвинул Хунедоара
18.07.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 2
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Пакш
79'
Н. Кеньвеш
90'
D. Böde
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корвинул Хунедоара - Пакш
90'
ГОЛ! 0:2!
D. Böde
Пас отдал
K. Papp
81'
Желтая карточка
J. Windecker
79'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кеньвеш
Пас отдал
J. Windecker
71'
Замена
️️️️
Б. Вечеи
62'
Замена
E. Silye
️️️️
K. Kovács
62'
Замена
D. Böde
️️️️
Я. Хан
54'
Желтая карточка
K. Kovács
49'
Желтая карточка
Á. Kinyik
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Корвинул Хунедоара - Пакш
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
2 : 1
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 4
21.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Корвинул Хунедоара
2 : 0
31.10.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Информация о матче
Главный судья:
Peter Kralovic, Slovakia
Стадион:
Michael Klein Stadium, Hunedoara
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Корвинул Хунедоара
Пакш
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