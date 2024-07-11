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Лига Европы 2026/2027
Пакш - Корвинул Хунедоара
Пакш - Корвинул Хунедоара: обзор матча 11 июля 2024
Пакш
11.07.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 4
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Корвинул Хунедоара
9'
С. Бус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Корвинул Хунедоара
Красная карточка
Б. Сабо
76'
Желтая карточка
Б. Вечеи
72'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
J. Windecker
69'
Замена
D. Böde
️️️️
Н. Кеньвеш
62'
Замена
Z. Haraszti
️️️️
B. Balogh
46'
Замена
B. Tóth
️️️️
E. Silye
46'
Желтая карточка
Á. Kinyik
32'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Бус
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Пакш - Корвинул Хунедоара
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
2 : 1
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 4
21.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Корвинул Хунедоара
2 : 0
31.10.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Mohammad Usman Aslam, Norway
Стадион:
Fehérvári úti stadion, Paks
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Пакш
Корвинул Хунедоара
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2025.08.07 19:50
«Полесье» – «Пакш»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.87
2025.08.06 09:33
«ЧФР» – «Пакш» прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:44
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