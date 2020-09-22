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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Хэм - Халл Сити
Вест Хэм - Халл Сити: обзор матча 22 сентября 2020
Вест Хэм
22.09.2020, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
5 : 1
Завершен
Халл Сити
18'
Р. Снодграсс
45'
С. Аллер
56'
А. Ярмоленко (П)
90+1'
С. Аллер
90+2'
А. Ярмоленко
70'
M. Wilks
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Халл Сити
ГОЛ! 5:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Ф. Андерсон
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
С. Аллер
Пас отдал
М. Ланзини
90'
+1
70'
ГОЛ! 3:1!
M. Wilks
Пас отдал
Д. Магеннис
65'
Желтая карточка
Б. Флеминг
61'
Замена
M. Wilks
️️️️
J. Scott
59'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Ярмоленко
56'
55'
Желтая карточка
Ш. МакЛафлин
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
Пас отдал
А. Ярмоленко
45'
ГОЛ! 1:0!
Р. Снодграсс
Пас отдал
А. Ярмоленко
18'
17'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
Р. Смолвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
18
Daniel Batty
ЦП
22
Thomas Mayer
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
4-2-3-1
12
Рэндольф
34
Алезе
2
Бальбуэна
6
Диоп
2
Джонсон
24
Каллен
23
Снодграсс
7
Андерсон
22
Ланзини
7
Ярмоленко
22
Аллер
4-3-3
25
Лонг
2
Койл
5
Джонс
15
МакЛафлин
19
Флеминг
28
Джонс
21
Смолвуд
18
9
Магеннис
14
22
21
Смолвуд
10
Хонимэн
10
Хонимэн
21
Смолвуд
14
12
12
14
Остались в запасе
Вест Хэм
Халл Сити
33
Харрисон Эшби
ПЗ
10
Ксанде Силва
ПВ
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
6
Конор Ковентри
ОП
1
Натан Тротт
ВР
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
34
Josh Emmanuel
ЦФ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
33
Харрисон Эшби
ПЗ
10
Ксанде Силва
ПВ
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
6
Конор Ковентри
ОП
1
Натан Тротт
ВР
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Остались в запасе
34
Josh Emmanuel
ЦФ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Вест Хэм - Халл Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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