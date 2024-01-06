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Расписание матчей
Испания. Кубок
Уэска - Райо Вальекано
Уэска - Райо Вальекано: обзор матча 06 января 2024
Уэска
06.01.2024, суббота, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Райо Вальекано
118'
О. Валентин
120+2'
И. Палазон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Райо Вальекано
Желтая карточка
Х. Ньето
120'
+3
120'
+2
ГОЛ! 0:2!
И. Палазон
118'
ГОЛ! 0:1!
О. Валентин
Пас отдал
Р. Фалькао
Желтая карточка
М. Рико
117'
106'
Замена
Ф. Лежен
️️️️
М. Паскуаль
Замена
М. Рико
️️️️
E. Lombardo
90'
88'
Желтая карточка
О. Валентин
Замена
Д. Боливар
️️️️
С. Обенг
82'
81'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
У. Лопес
76'
Желтая карточка
Р. Фалькао
76'
Замена
С. Камельо
️️️️
Р. Нтека
76'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. де Томас
Замена
Х. Мартинес
️️️️
К. Хашимото
63'
Замена
Х. Ньето
️️️️
I. Martos
63'
Замена
I. Kortajarena
️️️️
J. Mier
63'
62'
Замена
И. Палазон
️️️️
Х. де Фрутос
62'
Замена
О. Валентин
️️️️
Д. Мендес
Замена
H. Vallejo
️️️️
Х. Муньос
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
23
Oscar Sielva
(К)
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Унаи Лопес
(К)
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
31
Fadia Fofana
ЦЗ
32
Alin Serban
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
2
Хуанхо Ньето
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
80
Hugo Vallejo
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
2-3-5
1
Перес
5
Бласко
15
23
42
Хашимото
7
3
20
Обенг
11
Муньос
6
3
3-2-2-2-1
25
Карденас
29
Чаваррия
44
Паскуаль
2
Мумин
2
Рацу
18
Эспино
8
Лопес
28
Мендес
19
де Фрутос
11
Нтека
9
де Томас
7
7
Рико
7
Рико
7
3
2
Ньето
2
Ньето
3
6
10
10
6
42
Хашимото
24
Мартинес
24
Мартинес
42
Хашимото
11
Муньос
80
80
11
Муньос
20
Обенг
9
Боливар
9
Боливар
20
Обенг
44
Паскуаль
24
Лежен
24
Лежен
44
Паскуаль
28
Мендес
23
Валентин
23
Валентин
28
Мендес
8
Лопес
14
Посо
14
Посо
8
Лопес
19
де Фрутос
7
Палазон
7
Палазон
19
де Фрутос
9
де Томас
9
Фалькао
9
Фалькао
9
де Томас
11
Нтека
10
Камельо
10
Камельо
11
Нтека
Остались в запасе
Уэска
Райо Вальекано
25
Альваро Фернандес
ВР
31
Fadia Fofana
ЦЗ
32
Alin Serban
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
33
Ayman Arguigue
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Столе Димитриевски
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
31
Fadia Fofana
ЦЗ
32
Alin Serban
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
33
Ayman Arguigue
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Уэска - Райо Вальекано
2
2
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
11
Офсайды
2
2
Количество передач
474
520
Сейвы
3
1
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
7
10
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
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