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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Толука - Динамо Хьюстон
Толука - Динамо Хьюстон: обзор матча 10 августа 2024
Толука
10.08.2024, суббота, 03:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
3 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Динамо Хьюстон
39'
Х. Ангуло
90+6'
E. López
41'
Э. Понсе
62'
Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Толука - Динамо Хьюстон
ГОЛ!
E. López
5:4
ГОЛ!
Э. Святченко
4:4
ГОЛ!
Х. Гальярдо
4:3
Пенальти не реализован!
Л. Эннали
ГОЛ!
Паулинью
3:3
ГОЛ!
С. Феррейра
2:3
ГОЛ!
Р. Моралес
2:2
ГОЛ!
С. Ковальчик
1:2
ГОЛ!
T. Volpi
1:1
ГОЛ!
Г. Дорси
0:1
ГОЛ! 2:2!
E. López
Пас отдал
Х. Гальярдо
90'
+6
90'
+2
Замена
И. Бартлоу
️️️️
Э. Эррера
87'
Желтая карточка
Артур
84'
Замена
С. Феррейра
️️️️
Э. Понсе
84'
Замена
Б. Рейнс
️️️️
А. Басси
Замена
Р. Моралес
️️️️
М. Араухо
78'
Замена
E. López
️️️️
Х. Ангуло
74'
Замена
Ф. Амайя
️️️️
А. Вега
69'
Замена
J. Dominguez
️️️️
B. García
69'
Замена
Ж. Менезес
️️️️
К. Баэса
68'
62'
ГОЛ! 1:2!
Микаэл
Пас отдал
Ф. Эскобар
59'
Замена
С. Ковальчик
️️️️
Л. Блессинг
59'
Замена
Л. Эннали
️️️️
И. Алию
Желтая карточка
Х. Гальярдо
45'
+3
41'
ГОЛ! 1:1!
Э. Понсе
Пас отдал
А. Басси
ГОЛ! 1:0!
Х. Ангуло
Пас отдал
М. Араухо
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Толука
20
Хесус Гальярдо
ЛЗ
17
Brian García
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
10
Хесус Ангуло
ЛВ
5
Клаудио Баэса
(К)
ОП
14
Marcel Ruíz
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
9
Алексис Вега
ЦФ
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
(К)
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
10
Амин Басси
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Толука
12
Ronaldo Dimas
ВР
22
Luis García
ВР
33
Abraham Villegas Maciel
ЦЗ
8
Carlos Orrantia
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
8
Juan Dominguez
ЦП
18
Victor Arteaga
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
12
Isaias Violante
ЦФ
19
Edgar López
ЦФ
31
Роберт Моралес
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
14
Брэд Смит
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
21
Бруклин Рейнс
ОП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
4-1-1-2-3
20
Гальярдо
4
Мендес
13
Луан
17
5
Баэса
14
10
Ангуло
20
Араухо
9
Вега
18
26
Паулинью
4-1-1-2-2
12
Кларк
24
Эскобар
28
Святченко
16
Микаэл
24
Дорси
6
Артур
16
Эррера
15
Блессинг
10
Басси
24
Алию
9
Понсе
17
8
8
17
9
Вега
25
Амайя
25
Амайя
9
Вега
5
Баэса
16
Менезес
16
Менезес
5
Баэса
10
Ангуло
19
19
10
Ангуло
20
Араухо
31
Моралес
31
Моралес
20
Араухо
16
Эррера
23
Бартлоу
23
Бартлоу
16
Эррера
10
Басси
21
Рейнс
21
Рейнс
10
Басси
24
Алию
11
Эннали
11
Эннали
24
Алию
15
Блессинг
7
Ковальчик
7
Ковальчик
15
Блессинг
9
Понсе
11
Феррейра
11
Феррейра
9
Понсе
Остались в запасе
Толука
Динамо Хьюстон
12
Ronaldo Dimas
ВР
22
Luis García
ВР
33
Abraham Villegas Maciel
ЦЗ
8
Carlos Orrantia
ЦЗ
18
Victor Arteaga
ЦП
12
Isaias Violante
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
12
Ronaldo Dimas
ВР
22
Luis García
ВР
33
Abraham Villegas Maciel
ЦЗ
8
Carlos Orrantia
ЦЗ
18
Victor Arteaga
ЦП
12
Isaias Violante
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Толука - Динамо Хьюстон
1
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
4
11
Офсайды
6
2
Количество передач
417
400
Сейвы
3
6
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
2 : 2
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
2 : 2
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Толука
2 : 0
26.11.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пачука
2 : 0
22.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Толука
4 : 0
08.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Америка
2 : 2
01.11.2026
Толука
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
3 : 2
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
Информация о матче
Главный судья:
Рубиэль Васкес
Стадион:
Estadio Nemesio Diez, Toluca
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