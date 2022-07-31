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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вальдхоф Мангейм - Хольштайн
Вальдхоф Мангейм - Хольштайн: обзор матча 31 июля 2022
Вальдхоф Мангейм
31.07.2022, воскресенье, 19:01
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Хольштайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вальдхоф Мангейм - Хольштайн
111'
Желтая карточка
К. Вридт
Замена
F. Wagner
️️️️
М. Хегер
106'
96'
Замена
К. Вридт
️️️️
Б. Пихлер
Замена
️️️️
D. Martinovic
90'
+1
Замена
J. Dörfler
️️️️
B. Taz
90'
Замена
D. Kother
️️️️
B. Ekincier
78'
69'
Замена
М. Обуз
️️️️
Ф. Арп
65'
Желтая карточка
Ф. Арп
Желтая карточка
B. Baxter Bahn
55'
31'
Желтая карточка
М. Коменда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальдхоф Мангейм
27
Gerrit Gohlke
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Berkan Taz
ЦП
25
Baris Ekincier
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
3
Julian Riedel
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
26
Morten Behrens
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Хольштайн
8
Тимо Беккер
ЦЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
15
Johannes van den Bergh
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
11
Фабиан Резе
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Вальдхоф Мангейм
44
Malte Karbstein
ЦЗ
2
Niklas Sommer
ЦЗ
26
Fridolin Wagner
ЦП
10
Мартен Винклер
ЦФ
11
D. Kother
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
16
Johannes Dörfler
ЦФ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
Хольштайн
10
Марвин Шульц
ЦЗ
10
Марвин Обуз
ЛВ
4
Патрик Эррас
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
32
Simon Lorenz
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
1-1-3-5
27
6
Хегер
10
25
21
19
Россипал
26
21
8
10
1-1-5
8
Беккер
11
Пихлер
3
Коменда
7
Арп
27
Порат
11
Резе
15
6
Хегер
26
26
6
Хегер
25
11
11
25
10
16
16
10
7
Арп
10
Обуз
10
Обуз
7
Арп
11
Пихлер
11
Вридт
11
Вридт
11
Пихлер
Остались в запасе
Вальдхоф Мангейм
Хольштайн
44
Malte Karbstein
ЦЗ
2
Niklas Sommer
ЦЗ
10
Мартен Винклер
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
32
Simon Lorenz
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
Остались в запасе
44
Malte Karbstein
ЦЗ
2
Niklas Sommer
ЦЗ
10
Мартен Винклер
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
Остались в запасе
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
32
Simon Lorenz
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Статистика матча Вальдхоф Мангейм - Хольштайн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
- : -
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 10 тур
Вюрцбургер Кикерс
2 : 0
17.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Информация о матче
Стадион:
Гольштайн-Штадион
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