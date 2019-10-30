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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ферль - Хольштайн
Ферль - Хольштайн: обзор матча 30 октября 2019
Ферль
30.10.2019, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
Хольштайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ферль - Хольштайн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ферль
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
- : -
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
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Германия. Третья Лига, 10 тур
Хоффенхайм II
2 : 1
18.10.2026
Ферль
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
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Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
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Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
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01.11.2026
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Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
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3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Информация о матче
Стадион:
Гольштайн-Штадион
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