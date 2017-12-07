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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хоффенхайм - Лудогорец
Хоффенхайм - Лудогорец: обзор матча 07 декабря 2017
Хоффенхайм
07.12.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
1 : 1
Завершен
Лудогорец
25'
Ф. Окс
62'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Лудогорец
83'
Красная карточка
К. Кешеру
80'
Желтая карточка
С. Дьяков
79'
Желтая карточка
В. Мисиджан
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
78'
64'
Желтая карточка
Сисиньо
62'
ГОЛ! 1:1!
Вандерсон
Пас отдал
Марселиньо
33'
Желтая карточка
Натанаэль
Желтая карточка
Э. Бичакчич
28'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Окс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Лудогорец
33
Ренан
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
12
Анисе
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
Лудогорец
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
88
Лукас Саша
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
4-1-1
1
Кобель
6
Нордтвейт
4
Бичакчич
4
Хогма
25
Пасслак
8
Полански
20
Окс
4-4-1-1
33
Ренан
40
Сисиньо
27
Моци
25
Натанаэль
32
Пластун
18
Дьяков
6
Горальски
12
Анисе
84
Марселиньо
88
Вандерсон
7
Мисиджан
Остались в запасе
Хоффенхайм
Лудогорец
33
Александер Штольц
ВР
Главный тренер
Кристиан Илцер
15
Густаво Кампаньяро
ОП
5
Георги Терзиев
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
5
Георги Терзиев
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Хоффенхайм - Лудогорец
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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