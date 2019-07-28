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Волга - Химик-Август
Волга - Химик-Август: обзор матча 28 июля 2019
Волга
28.07.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
6 : 1
Завершен
Химик-Август
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Волга - Химик-Август
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
28.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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1 : 2
21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
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0 : 1
14.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
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5 : 1
05.11.2026
Чертаново
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Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Химик-Август
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Химик-Август
0 : 0
12.11.2023
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик-Август
1 : 0
05.11.2023
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Химик-Август
1 : 0
29.10.2023
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Химик-Август
0 : 0
15.10.2023
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Акрон-2
1 : 1
08.10.2023
Химик-Август
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