Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Герта - Палермо
Герта - Палермо: обзор матча 23 июля 2013
Герта
23.07.2013, вторник, 20:30
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Герта - Палермо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
Все
Герта
Палермо
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+