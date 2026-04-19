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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - Херманнштадт
Петролул - Херманнштадт: обзор матча 19 апреля 2026
Петролул
19.04.2026, воскресенье, 18:15
Румыния. Лига I, 5 тур
1 : 1
Завершен
Херманнштадт
35'
Й. Рош
72'
C. Neguț (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петролул - Херманнштадт
Завершен
90'
+9
Желтая карточка
Давид Лазар
90'
+8
Замена
Saeed Issah
️️️️➡️️
Cristian Neguț
Желтая карточка
Paul Papp
90'
+4
90'
+1
Вторая желтая
Kevin Ciubotaru
90'
Желтая карточка
Андреас Каро
90'
+8'
Замена
Валентин Джордже
️️️️➡️️
Андрес Думитреску
89'
Замена
Bogdan Marian
️️️️➡️️
Rares Pop
88'
Желтая карточка
Adrian Chică-Roșă
87'
Замена
Сержу Ханка
️️️️➡️️
Марко Дулкэ
79'
Замена
Diogo Rodrigues
️️️️➡️️
Ricardinho
79'
78'
Замена
L. Stancu
️️️️➡️️
Silviu Balaure
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Cristian Neguț
62'
Замена
Christ Afalna
️️️️➡️️
Эдуард Флореску
Замена
Alexandru Mateiu
️️️️➡️️
Rafinha
59'
46'
Замена
Moonga Simba
️️️️➡️️
D. Albu
46'
Замена
Marko Gjorgjievski
️️️️➡️️
Сергиу Бус
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
Йохан Рош
Пас отдал
Томми Йюрю
35'
16'
Желтая карточка
Kevin Ciubotaru
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
23
Андрес Думитреску
ЛЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
69
Йохан Рош
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
6
Томми Йюрю
ЦП
7
G. Grozav
(К)
ЦФ
9
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
28
Rafinha
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Херманнштадт
1
Давид Лазар
ВР
3
Андреас Каро
ЦЗ
2
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
8
D. Albu
ЦП
23
Эдуард Флореску
АП
36
Aviel Zargari
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
11
Сергиу Бус
ЦФ
10
Cristian Neguț
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Петролул
41
Stefan Krell
ВР
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
64
Bogdan Marian
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
22
Cristian Ignat
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
97
Augustin Dumitrache
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
77
L. Stancu
ЦП
16
Saeed Issah
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
19
Marko Gjorgjievski
ЦФ
15
Christ Afalna
ЦФ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
4-1-1-4
1
23
Думитреску
4
69
Рош
24
88
Дулкэ
6
Йюрю
7
55
28
9
3-2-1-4
1
Лазар
3
Каро
2
Чорбаджийски
98
96
8
23
Флореску
10
11
Бус
66
36
24
2
2
24
55
64
64
55
88
Дулкэ
20
Ханка
20
Ханка
88
Дулкэ
23
Думитреску
11
Джордже
11
Джордже
23
Думитреску
28
8
8
28
96
77
77
96
10
16
16
10
8
70
70
8
11
Бус
19
19
11
Бус
23
Флореску
15
15
23
Флореску
Остались в запасе
Петролул
Херманнштадт
41
Stefan Krell
ВР
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
22
Cristian Ignat
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
97
Augustin Dumitrache
ЦП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
41
Stefan Krell
ВР
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
22
Cristian Ignat
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
97
Augustin Dumitrache
ЦП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча Петролул - Херманнштадт
2
1
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
9
Нарушения
5
9
Офсайды
2
1
Количество передач
383
370
Сейвы
1
6
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Информация о матче
Главный судья:
Horia Gabriel Mladinovici, Romania
Стадион:
Stadionul Ilie Oană, Ploiesti
Посещаемость:
5285
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Херманнштадт
3 : 2
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Петролул
1 : 5
18.05.2026
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2 : 0
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2 : 2
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