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Расписание матчей
Англия. Кубок
Линкольн - Херефорд
Линкольн - Херефорд: обзор матча 08 января 2011
Линкольн
08.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Кубок, Финал
3 : 4
Завершен
Херефорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Линкольн - Херефорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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2 : 1
07.11.2026
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