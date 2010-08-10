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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Херефорд - Колчестер Юнайтед
Херефорд - Колчестер Юнайтед: обзор матча 10 августа 2010
Херефорд
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
0 : 3
Завершен
Колчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Херефорд - Колчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Херефорд
Англия. Кубок, 1/128 финала
Херефорд
0 : 2
04.11.2023
Гиллинхэм
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
Астон Вилла
2 : 0
23.08.2011
Херефорд
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
29.01.2011
Херефорд
Англия. Кубок, Финал
Линкольн
3 : 4
08.01.2011
Херефорд
Англия. Кубок лиги
Херефорд
0 : 3
10.08.2010
Колчестер Юнайтед
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 11 тур
Колчестер Юнайтед
0 : 0
17.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ньюпорт Каунти
1 : 0
10.10.2026
Колчестер Юнайтед
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Херефорд
Колчестер Юнайтед
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
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