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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ростокер - Хайденхайм
Ростокер - Хайденхайм: обзор матча 13 августа 2023
Ростокер
13.08.2023, воскресенье, 14:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 8
Завершен
Хайденхайм
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Таблица
Статистика матча Ростокер - Хайденхайм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростокер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ростокер
0 : 8
13.08.2023
Хайденхайм
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
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- : -
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