Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хартс - Омония
Хартс - Омония: обзор матча 24 октября 2024
Хартс
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
2 : 0
Завершен
Омония
16'
А. Форрест
23'
Б. Спиттал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Омония
Замена
Б. Маккей
️️️️
С. Кингсли
83'
83'
Замена
Ф. Кицос
️️️️
А. Хаммас
Замена
Д. Пенрис
️️️️
А. Форрест
73'
Замена
Я. Дханда
️️️️
Б. Спиттал
73'
68'
Замена
А. Какулис
️️️️
М. Степински
68'
Замена
С. Алиум
️️️️
В. Семеду
68'
Замена
Я. Масурас
️️️️
A. Dionkou
Замена
Д. Грант
️️️️
К. Варгас
64'
62'
Желтая карточка
С. Кулибали
Желтая карточка
К. Гордон
57'
53'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
В. Шимич
ГОЛ! 2:0!
Б. Спиттал
Пас отдал
К. Варгас
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Форрест
16'
6'
Желтая карточка
М. Марич
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
35
Adam Forrester
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
6
Malachi Boateng
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Омония
40
Фабиано
(К)
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
14
Матео Марич
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
36
Callum Sandilands
ЦП
31
Ян Дханда
АП
10
Барри Маккей
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
11
Эвандро
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гордон
35
2
Кент
15
Роулес
3
Кингсли
14
Девлин
6
16
Спиттал
14
Форрест
77
Варгас
7
Шенклэнд
4-3-2-1
40
Фабиано
5
Кулибали
22
Хеландер
20
24
Хаммас
14
Марич
44
Эракович
21
Шимич
8
Харалампус
10
Семеду
14
Степински
14
Форрест
29
Пенрис
29
Пенрис
14
Форрест
77
Варгас
8
Грант
8
Грант
77
Варгас
16
Спиттал
31
Дханда
31
Дханда
16
Спиттал
3
Кингсли
10
Маккей
10
Маккей
3
Кингсли
24
Хаммас
3
Кицос
3
Кицос
24
Хаммас
20
21
Масурас
21
Масурас
20
21
Шимич
75
Лоизу
75
Лоизу
21
Шимич
10
Семеду
17
Алиум
17
Алиум
10
Семеду
14
Степински
9
Какулис
9
Какулис
14
Степински
Остались в запасе
Хартс
Омония
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
36
Callum Sandilands
ЦП
21
James Wilson
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
36
Callum Sandilands
ЦП
21
James Wilson
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Хартс - Омония
2
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
18
12
Офсайды
1
4
Количество передач
352
572
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.5
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
3 : 1
29.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
3 : 1
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Главный судья:
Михал Оченаш
(Жилина)
Стадион:
Tynecastle Park, Edinburgh
Новости команд
Все
Хартс
Омония
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+