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Хапоэль ТА - Зальцбург
Хапоэль ТА - Зальцбург: обзор матча 24 августа 2010
Хапоэль ТА
24.08.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
1 : 1
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Зальцбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хапоэль ТА - Зальцбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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