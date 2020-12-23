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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганновер-96 - Вердер
Ганновер-96 - Вердер: обзор матча 23 декабря 2020
Ганновер-96
23.12.2020, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Вердер
30'
Т. Гебре Селасси
32'
Д. Сарджент
60'
Ж. Мануэль Мбом
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ганновер-96 - Вердер
87'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Д. Сарджент
87'
Замена
И. Груев
️️️️
Ж. Мануэль Мбом
74'
Замена
П. Эррас
️️️️
Р. Шмид
71'
Желтая карточка
К. Гросс
Замена
P. Twumasi
️️️️
V. Sulejmani
68'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
С. Муроя
68'
Замена
Б. Башдаш
️️️️
D. Kaiser
68'
60'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Мануэль Мбом
Пас отдал
Т. Чон
58'
Желтая карточка
Т. Чон
46'
Замена
Ф. Агу
️️️️
Л. Аугустинссон
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Я. Бийол
46'
Желтая карточка
М. Дукщ
36'
32'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сарджент
Пас отдал
Н. Мойсандер
30'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
Л. Аугустинссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
13
Dominik Kaiser
ЦФ
22
Michael Ratajczak
ЦФ
2
Сеи Муроя
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
38
Valmir Sulejmani
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
10
Романо Шмид
АП
19
Тахит Чон
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Ганновер-96
1
Мартин Хансен
ВР
28
Барыш Башдаш
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
13
Phillipp Ochs
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
38
Mick Gudra
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
4
Илия Груев
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
3-1-5
4
Хюберс
5
Фалет
15
Бийол
78
Харагучи
2
Муроя
38
33
Дукщ
28
22
4-1-2-2-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
13
Велькович
4
Мойсандер
6
Аугустинссон
36
Гросс
8
Мбом
8
Эггештайн
19
Чон
10
Шмид
9
Сарджент
15
Бийол
19
Шиндлер
19
Шиндлер
15
Бийол
13
28
Башдаш
28
Башдаш
13
2
Муроя
24
Муслия
24
Муслия
2
Муроя
38
21
21
38
10
Шмид
4
Эррас
4
Эррас
10
Шмид
8
Мбом
4
Груев
4
Груев
8
Мбом
6
Аугустинссон
27
Агу
27
Агу
6
Аугустинссон
9
Сарджент
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
9
Сарджент
Остались в запасе
Ганновер-96
Вердер
1
Мартин Хансен
ВР
26
Josip Elez
ЦФ
13
Phillipp Ochs
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
38
Mick Gudra
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
18
Эрен Динкчи
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
26
Josip Elez
ЦФ
13
Phillipp Ochs
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
38
Mick Gudra
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрен Динкчи
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Ганновер-96 - Вердер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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