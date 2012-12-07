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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Леванте - Ганновер-96
Леванте - Ганновер-96: обзор матча 07 декабря 2012
Леванте
07.12.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
2 : 2
Завершен
Ганновер-96
49'
Анхель
90+4'
В. Иборра
18'
Л. Штиндль
26'
Д. Я Конан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Ганновер-96
ГОЛ! 2:2!
В. Иборра
Пас отдал
Х. Баркеро
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
А. Никчи
90'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
Д. Я Конан
81'
Желтая карточка
М. Диуф
77'
Желтая карточка
К. Шульц
Замена
М. Пальярдо
️️️️
П. Диоп
74'
71'
Замена
С. Черундоло
️️️️
С. Хусти
Замена
Х. Баркеро
️️️️
Н. Эль-Жар
59'
Замена
Х.
️️️️
Р. Гарсия
59'
ГОЛ! 1:2!
Анхель
Пас отдал
В. Иборра
49'
43'
Желтая карточка
С. Пинту
38'
Замена
А. Никчи
️️️️
Л. Штиндль
35'
Желтая карточка
Л. Штиндль
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Я Конан
Пас отдал
Л. Штиндль
23'
Желтая карточка
К. Рауш
18'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Д. Я Конан
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Мичел
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
15
Карабелас
5
Родас
4
Наварро
19
Лопес
18
Диоп
21
Мичел
10
Иборра
14
Гарсия
9
Анхель
25
Эль-Жар
3-4-1-2
20
Цилер
2
Сакаи
19
Шульц
5
Хагги
9
Хусти
24
Шмидебах
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
92
Диуф
11
Конан
18
Диоп
14
Пальярдо
14
Пальярдо
18
Диоп
25
Эль-Жар
9
Баркеро
9
Баркеро
25
Эль-Жар
14
Гарсия
20
Хуанлу
20
Хуанлу
14
Гарсия
9
Хусти
6
Черундоло
6
Черундоло
9
Хусти
13
Штиндль
30
Никчи
30
Никчи
13
Штиндль
11
Конан
25
Абделлауе
25
Абделлауе
11
Конан
Остались в запасе
Леванте
Ганновер-96
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Леванте - Ганновер-96
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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