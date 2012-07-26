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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сконто - Хайдук
Сконто - Хайдук: обзор матча 26 июля 2012
Сконто
26.07.2012, четверг, 22:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Хайдук
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Личные встречи
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Статистика матча Сконто - Хайдук
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Дебрецен
9 : 2
23.07.2015
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Сконто
2 : 2
16.07.2015
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Сент-Патрикс
0 : 2
09.07.2015
Сконто
Лига Европы, 1 раунд
Сконто
2 : 1
02.07.2015
Сент-Патрикс
Лига Европы, 2 раунд
Слован
1 : 0
25.07.2013
Сконто
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
- : -
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
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