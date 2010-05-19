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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Либертад - Гвадалахара
Либертад - Гвадалахара: обзор матча 19 мая 2010
Либертад
19.05.2010, среда, 05:15
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Гвадалахара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Либертад - Гвадалахара
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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