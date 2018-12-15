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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Касима Антлерс - Гвадалахара
Касима Антлерс - Гвадалахара: обзор матча 15 декабря 2018
Касима Антлерс
15.12.2018, суббота, 16:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Гвадалахара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Касима Антлерс - Гвадалахара
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
- : -
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касима Антлерс
1 : 1
20.11.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касима Антлерс
4 : 1
31.10.2026
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Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Касима Антлерс
3 : 0
28.10.2026
Пхохан Стилерс
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Мексика. Лига МХ, 17 тур
Гвадалахара
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Мексика. Лига МХ, 16 тур
Леон
1 : 1
09.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Гвадалахара
4 : 2
01.11.2026
Атланте
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Монтеррей
1 : 1
25.10.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Пуэбла
1 : 1
01.08.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Гвадалахара
1 : 0
26.07.2026
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