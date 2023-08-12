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Расписание матчей
Германия. Кубок
Гютерслох - Хольштайн
Гютерслох - Хольштайн: обзор матча 12 августа 2023
Гютерслох
12.08.2023, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Хольштайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Гютерслох - Хольштайн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гютерслох
Германия. Кубок, 1 раунд
Гютерслох
0 : 5
15.08.2025
Унион
Германия. Кубок, 1/32 финала
Гютерслох
0 : 2
12.08.2023
Хольштайн
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
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