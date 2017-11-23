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Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Витория Гимараеш
Зальцбург - Витория Гимараеш: обзор матча 23 ноября 2017
Зальцбург
23.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
3 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
26'
М. Даббур
45+1'
А. Ульмер
67'
Х. Хванг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Витория Гимараеш
Желтая карточка
К. Шлагер
77'
Желтая карточка
А. Айдара
77'
ГОЛ! 3:0!
Х. Хванг
Пас отдал
М. Даббур
67'
ГОЛ! 2:0!
А. Ульмер
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Даббур
Пас отдал
С. Ляйнер
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Витория Гимараеш
33
Конан
ЛЗ
15
Виктор Гарсия
ЦЗ
11
Гильермо Селис
ЦП
25
Альхассан Вакасо
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
70
Фабиу Старжеон
ЦФ
89
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
10
Самуэль Тетте
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Витория Гимараеш
56
Мигель Силва
ВР
5
Жубал
ЦЗ
2
Жоау Аурелиу
ЦП
10
Элдон
ЦФ
91
Давид Тейшейра
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
3-3-1-2
33
Вальке
17
Ульмер
15
Чалета-Цар
22
Ляйнер
21
Шлагер
23
Бериша
21
Айдара
7
Минамино
8
Гульбрандсен
9
Даббур
2-2-4
15
Гарсия
33
Конан
11
Селис
25
Вакасо
89
Энрике
70
Старжеон
16
Уртадо
11
Рафинья
Остались в запасе
Зальцбург
Витория Гимараеш
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
10
Самуэль Тетте
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
56
Мигель Силва
ВР
5
Жубал
ЦЗ
2
Жоау Аурелиу
ЦП
10
Элдон
ЦФ
91
Давид Тейшейра
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
10
Самуэль Тетте
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
56
Мигель Силва
ВР
5
Жубал
ЦЗ
2
Жоау Аурелиу
ЦП
10
Элдон
ЦФ
91
Давид Тейшейра
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Зальцбург - Витория Гимараеш
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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