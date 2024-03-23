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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Рексхэм
Гримсби Таун - Рексхэм: обзор матча 23 марта 2024
Гримсби Таун
23.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 40 тур
1 : 3
Завершен
Рексхэм
81'
А. Гауа
5'
Э. Кэннон
36'
Э. Кэннон
42'
П. Маллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Рексхэм
90'
+4
Желтая карточка
M. Cleworth
87'
Замена
С. Флетчер
️️️️
O. Palmer
86'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
П. Маллин
ГОЛ! 1:3!
А. Гауа
Пас отдал
H. Clifton
81'
Замена
Р. Пайк
️️️️
D. Wilson
73'
71'
Замена
L. Young
️️️️
Э. Кэннон
Замена
H. Wood
️️️️
K. Green
61'
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
G. Holohan
61'
Замена
А. Гауа
️️️️
Д. Хам
61'
49'
Замена
C. McFadzean
️️️️
Д. Менди
Желтая карточка
Д. Хам
48'
42'
ГОЛ! 0:3!
П. Маллин
36'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кэннон
Пас отдал
T. O'Connor
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кэннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
8
Gavan Holohan
(К)
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
(К)
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
14
Артюр Гауа
ЛВ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
16
Harry Wood
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
30
C. Vernam
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
4-5-2
33
Хам
24
5
44
8
15
6
Томпсон
4
25
1
25
4-3-3
13
Оконкво
4
6
5
17
Менди
6
7
Кэннон
8
18
10
Маллин
28
8
6
Эндрюс
6
Эндрюс
8
4
16
16
4
33
Хам
14
Гауа
14
Гауа
33
Хам
25
15
Пайк
15
Пайк
25
17
Менди
3
3
17
Менди
7
Кэннон
6
6
7
Кэннон
28
26
Флетчер
26
Флетчер
28
10
Маллин
7
Мэрриот
7
Мэрриот
10
Маллин
Остались в запасе
Гримсби Таун
Рексхэм
1
Джейк Иствуд
ВР
33
Liam Smith
ЦФ
30
C. Vernam
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
33
Mark Howard
ВР
4
Ben Tozer
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
33
Liam Smith
ЦФ
30
C. Vernam
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
4
Ben Tozer
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Гримсби Таун - Рексхэм
1
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
15
Офсайды
0
3
Количество передач
402
269
Сейвы
2
1
Точность передач %
68
50
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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