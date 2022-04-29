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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Гройтер Фюрт
Унион - Гройтер Фюрт: обзор матча 29 апреля 2022
Унион
29.04.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
72'
С. Михель
33'
Б. Хргота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Гройтер Фюрт
90'
+2
Желтая карточка
Б. Хргота
90'
Замена
Д. Юнг
️️️️
Т. Тильман
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Ш. Бекер
85'
84'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Д. Левелинг
Желтая карточка
Р. Кнохе
77'
73'
Замена
М. Бауэр
️️️️
Й. Виллемс
73'
Замена
Ю. Грин
️️️️
Д. Нганкам
ГОЛ! 1:1!
С. Михель
72'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
70'
Замена
С. Михель
️️️️
Н. Гисельман
70'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
53'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Г. Харагучи
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хргота
31'
Желтая карточка
Й. Виллемс
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
Д. Хайнц
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Кевин Беренс
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
33
Мариус Функ
ВР
19
Оливер Фобассам
ЦЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
37
Юлиан Грин
ЦП
18
Диксон Абиама
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
6
Эккель
31
Кнохе
3
Хайнц
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
78
Харагучи
21
Премель
23
Бекер
14
Авонийи
4-1-1-1-3
1
Линде
2
Аста
24
Виргевер
27
Иттер
15
Виллемс
13
Грисбек
11
Тильман
21
Рашль
10
Хргота
18
Левелинг
24
Нганкам
3
Хайнц
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
3
Хайнц
23
Бекер
21
Озтюнали
21
Озтюнали
23
Бекер
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
17
Гисельман
11
Михель
11
Михель
17
Гисельман
78
Харагучи
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
78
Харагучи
11
Тильман
21
Юнг
21
Юнг
11
Тильман
15
Виллемс
5
Бауэр
5
Бауэр
15
Виллемс
24
Нганкам
37
Грин
37
Грин
24
Нганкам
18
Левелинг
18
Абиама
18
Абиама
18
Левелинг
Остались в запасе
Унион
Гройтер Фюрт
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
5
Кэита Эндо
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
30
Саша Бурхерт
ВР
33
Мариус Функ
ВР
19
Оливер Фобассам
ЦЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
5
Кэита Эндо
ЛВ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
33
Мариус Функ
ВР
19
Оливер Фобассам
ЦЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Унион - Гройтер Фюрт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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